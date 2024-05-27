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Диетолог Красикова рассказала о последствиях недобора веса у взрослых

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Врач-терапевт цифровой клиники ВСК, диетолог Алина Красикова рассказала, к каким сбоям в работе организма может привести недобор веса у взрослого человека.

Из-за недостаточного веса человек становится более уязвим к инфекциям и заболеваниям, по причине ослабленного иммунитета, заявила эксперт в беседе с изданием «Вести Подмосковья».

По словам специалиста, недобор веса снижает плотность костей, что может привести к остеопорозу и переломам.

Также у людей с недостаточным весом наблюдаются слабость, усталость, тревожность и снижение самооценки.

Как отметила специалист, чтобы вернуть вес в норму, необходимо придерживаться сбалансированного рациона. Стоит потреблять больше калорий, чем тратится в течение дня.

«Калории важно выбирать из полезных источников, а не из фастфуда, сладостей и переработанных продуктов. Рекомендуется есть пять — шесть раз в день, включая основные блюда и перекусы. Важно учитывать, что все изменения в питании следует согласовать со специалистом», — заключила диетолог.

Ранее директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов в беседе с НСН высказался о вреде непрофессионального лечения антибиотиками.

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