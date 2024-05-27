RT в Telegram
Подпишись

На портале «Узнай Москву» появился маршрут к 500-летию Новодевичьего монастыря

Короткая ссылка
Департамент культурного наследия Москвы подготовил прогулочный маршрут к 500-летнему юбилею Новодевичьего монастыря. Он опубликован на портале «Узнай Москву».
На портале «Узнай Москву» появился маршрут к 500-летию Новодевичьего монастыря
  • globallookpress.com
  • © Konstantin Kokoshkin

Об этом сообщается на сайте mos.ru.

«Новодевичий монастырь — уникальный памятник русской истории и культуры XVI—XVII веков. Ансамбль включён в Список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО», — приводятся в тексте слова руководителя Мосгорнаследия Алексея Емельянова.

Двухчасовая прогулка включает десять мест, в частности Большой и Малый Новодевичьи пруды, скульптуру «Дорогу утятам!», Преображенскую, Амвросиевскую и Успенскую церкви, колокольню, Смоленский собор, а также часовню-усыпальницу Прохоровых — основателей московской текстильной фабрики «Трёхгорная мануфактура».

Заключительным пунктом прогулки станет стрелецкая караульня при Никольской башне.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин подписал с министром культуры России Ольгой Любимовой соглашение, согласно которому федеральные музеи подключатся к системе Russpass.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить