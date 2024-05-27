На портале «Узнай Москву» появился маршрут к 500-летию Новодевичьего монастыря

Департамент культурного наследия Москвы подготовил прогулочный маршрут к 500-летнему юбилею Новодевичьего монастыря. Он опубликован на портале «Узнай Москву».

Об этом сообщается на сайте mos.ru.

«Новодевичий монастырь — уникальный памятник русской истории и культуры XVI—XVII веков. Ансамбль включён в Список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО», — приводятся в тексте слова руководителя Мосгорнаследия Алексея Емельянова.

Двухчасовая прогулка включает десять мест, в частности Большой и Малый Новодевичьи пруды, скульптуру «Дорогу утятам!», Преображенскую, Амвросиевскую и Успенскую церкви, колокольню, Смоленский собор, а также часовню-усыпальницу Прохоровых — основателей московской текстильной фабрики «Трёхгорная мануфактура».

Заключительным пунктом прогулки станет стрелецкая караульня при Никольской башне.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин подписал с министром культуры России Ольгой Любимовой соглашение, согласно которому федеральные музеи подключатся к системе Russpass.