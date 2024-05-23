Собянин: федеральные музеи подключатся к системе Russpass
Об этом говорится в Telegram-канале Собянина.
«Музеи, которые подключатся к Russpass, войдут в локальные и тематические маршруты. За счёт этого туристы будут подбирать для путешествия большое количество культурных объектов, что, безусловно, сделает их поездки интереснее и насыщеннее», — заявил мэр.
Он выразил уверенность, что сотрудничество с Минкультуры станет новым импульсом для развития внутреннего туризма.
Ранее сообщалось, что на сервисе Russpass запустили новый раздел «Москва. Лето».