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Собянин: федеральные музеи подключатся к системе Russpass

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Федеральные музеи подключатся к системе Russpass. Соответствующее соглашение мэр Москвы Сергей Собянин подписал с министром культуры России Ольгой Любимовой.
Собянин: федеральные музеи подключатся к системе Russpass

Об этом говорится в Telegram-канале Собянина.

«Музеи, которые подключатся к Russpass, войдут в локальные и тематические маршруты. За счёт этого туристы будут подбирать для путешествия большое количество культурных объектов, что, безусловно, сделает их поездки интереснее и насыщеннее», — заявил мэр.

Он выразил уверенность, что сотрудничество с Минкультуры станет новым импульсом для развития внутреннего туризма.

Ранее сообщалось, что на сервисе Russpass запустили новый раздел «Москва. Лето».

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