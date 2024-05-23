Собянин: федеральные музеи подключатся к системе Russpass

Федеральные музеи подключатся к системе Russpass. Соответствующее соглашение мэр Москвы Сергей Собянин подписал с министром культуры России Ольгой Любимовой.

Об этом говорится в Telegram-канале Собянина.

«Музеи, которые подключатся к Russpass, войдут в локальные и тематические маршруты. За счёт этого туристы будут подбирать для путешествия большое количество культурных объектов, что, безусловно, сделает их поездки интереснее и насыщеннее», — заявил мэр.

Он выразил уверенность, что сотрудничество с Минкультуры станет новым импульсом для развития внутреннего туризма.

Ранее сообщалось, что на сервисе Russpass запустили новый раздел «Москва. Лето».