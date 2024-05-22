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На сервисе Russpass запустили новый раздел «Москва. Лето»

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Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал об открытии на сервисе Russpass нового раздела «Москва. Лето» с идеями для отдыха в столице.
На сервисе Russpass запустили новый раздел «Москва. Лето»
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на личный блог мэра.

«Новый раздел включает несколько тематических блоков, где представлен весь спектр летнего отдыха в Москве: смотровые площадки и маршруты речных прогулок, идеи для летнего отдыха у воды, идеи для отдыха всей семьёй или насыщенного гастрономического путешествия», — написал Собянин.

Он также отметил, что в I квартале 2024 года Москва приняла 5,86 млн туристов.

Объём поступлений в бюджет оценивается более чем в 40 млрд рублей.

Ранее были названы самые популярные города России для отдыха в июне.

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