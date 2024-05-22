На сервисе Russpass запустили новый раздел «Москва. Лето»
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Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на личный блог мэра.
«Новый раздел включает несколько тематических блоков, где представлен весь спектр летнего отдыха в Москве: смотровые площадки и маршруты речных прогулок, идеи для летнего отдыха у воды, идеи для отдыха всей семьёй или насыщенного гастрономического путешествия», — написал Собянин.
Он также отметил, что в I квартале 2024 года Москва приняла 5,86 млн туристов.
Объём поступлений в бюджет оценивается более чем в 40 млрд рублей.
Ранее были названы самые популярные города России для отдыха в июне.