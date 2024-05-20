Названы самые популярные города России для отдыха в июне

Названы самые популярные российские города для отдыха в июне.

Об этом, как сообщает «Газета.Ru», рассказали в пресс-службе сервиса по покупке авиабилетов Авиасейлс.

«В топ-5 городов вошли: Сочи — 25% внутренних бронирований, Санкт-Петербург — 15%, Калининград — 11%, Москва — 9%, Махачкала — 6%», — говорится в исследовании.

Также жители России в июне полетят отдыхать в Минеральные Воды, Казань, Владивосток, Екатеринбург и Новосибирск.

Ранее сообщалось, что почти половина россиян тратят на отдыхе больше, чем планировали.