RT в Telegram
Подпишись

Названы самые популярные города России для отдыха в июне

Короткая ссылка
Названы самые популярные российские города для отдыха в июне.
Названы самые популярные города России для отдыха в июне
  • Gettyimages.ru

Об этом, как сообщает «Газета.Ru», рассказали в пресс-службе сервиса по покупке авиабилетов Авиасейлс.

«В топ-5 городов вошли: Сочи — 25% внутренних бронирований, Санкт-Петербург — 15%, Калининград — 11%, Москва — 9%, Махачкала — 6%», — говорится в исследовании.

Также жители России в июне полетят отдыхать в Минеральные Воды, Казань, Владивосток, Екатеринбург и Новосибирск.

Ранее сообщалось, что почти половина россиян тратят на отдыхе больше, чем планировали.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить