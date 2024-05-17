Почти половина россиян тратят на отдыхе больше, чем планировали
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Об этом информирует «Газета.Ru» со ссылкой на сервис по покупке авиабилетов Авиасейлс.
Всего 18% россиян сказали, что им хватает денег, чтобы сразу же оплатить авиабилеты и прочие расходы на отпуск, остальным приходится откладывать.
Чаще всего россияне копят на билеты (47%), проживание (18%) и питание (11%) в поездке, а ещё 6% — на шопинг.
Ранее сообщалось о новом исследовании, согласно которому большинство россиян хотели бы перейти на дистанционный формат работы на лето.