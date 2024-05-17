Почти половина россиян тратят на отдыхе больше, чем планировали

Почти половина российских путешественников (47%), принявших участие в новом опросе, признались, что превышали свой лимит трат на отдыхе, тогда как 26% оставались в рамках бюджета.

Об этом информирует «Газета.Ru» со ссылкой на сервис по покупке авиабилетов Авиасейлс.

Всего 18% россиян сказали, что им хватает денег, чтобы сразу же оплатить авиабилеты и прочие расходы на отпуск, остальным приходится откладывать.

Чаще всего россияне копят на билеты (47%), проживание (18%) и питание (11%) в поездке, а ещё 6% — на шопинг.

Ранее сообщалось о новом исследовании, согласно которому большинство россиян хотели бы перейти на дистанционный формат работы на лето.