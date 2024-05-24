RT в Telegram
Подпишись

В Петербурге отпразднуют День эрмитажного кота

Короткая ссылка
В Санкт-Петербурге отпразднуют День эрмитажного кота в субботу, 25 мая.
В Петербурге отпразднуют День эрмитажного кота
  • РИА Новости

Об этом сообщает сайт kp.ru со ссылкой на пресс-службу музея.

«Коты Эрмитажа — пример того, как легенда музея становится его символом и одним из символов Санкт-Петербурга. Теперь они вдохновляют юных талантливых художников по всей России и помогают исполнить самые заветные детские желания», — заявил директор Эрмитажа Михаил Пиотровский.

Главные мероприятия состоятся в Большом дворе Зимнего дворца. Там запланирован, в частности, конкурс по росписи деревянных фигурок котов, викторины, мастер-классы.

Ранее сообщалось, что столичные школьники и дошкольники получили более 60 тыс. дипломов за участие в городской олимпиаде «Музеи. Парки. Усадьбы».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить