В Петербурге отпразднуют День эрмитажного кота

В Санкт-Петербурге отпразднуют День эрмитажного кота в субботу, 25 мая.

Об этом сообщает сайт kp.ru со ссылкой на пресс-службу музея.

«Коты Эрмитажа — пример того, как легенда музея становится его символом и одним из символов Санкт-Петербурга. Теперь они вдохновляют юных талантливых художников по всей России и помогают исполнить самые заветные детские желания», — заявил директор Эрмитажа Михаил Пиотровский.

Главные мероприятия состоятся в Большом дворе Зимнего дворца. Там запланирован, в частности, конкурс по росписи деревянных фигурок котов, викторины, мастер-классы.

Ранее сообщалось, что столичные школьники и дошкольники получили более 60 тыс. дипломов за участие в городской олимпиаде «Музеи. Парки. Усадьбы».