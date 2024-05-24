В парках Подмосковья будут раздавать мороженое в День защиты детей
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Об этом сообщает 360.ru.
Акция состоится 1 июня в 60 парках.
Также запланирована развлекательная программа, бесплатные аттракционы, мастер-классы и другие мероприятия.
«Мы ежегодно проводим такую акцию и устраиваем настоящий праздник для детей, а брендированное бесплатное мороженое получит каждый ребёнок», — заявила первый заместитель председателя правительства региона Людмила Болатаева.
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