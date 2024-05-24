В парках Подмосковья будут раздавать мороженое в День защиты детей

В парках Московской области будут бесплатно раздавать мороженое в День защиты детей.

Об этом сообщает 360.ru.

Акция состоится 1 июня в 60 парках.

Также запланирована развлекательная программа, бесплатные аттракционы, мастер-классы и другие мероприятия.

«Мы ежегодно проводим такую акцию и устраиваем настоящий праздник для детей, а брендированное бесплатное мороженое получит каждый ребёнок», — заявила первый заместитель председателя правительства региона Людмила Болатаева.

Ранее в Казани рассказали, на каких пляжах можно будет отдыхать летом.