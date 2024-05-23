В Казани рассказали, на каких пляжах можно будет отдыхать летом

В Казани утвердили список пляжей и мест отдыха, где можно провести время летом в этом году.

Об этом сообщает «Реальное время».

«В этом, как и в прошлом году, в Казани будут работать пять пляжей: «Локомотив» в Вахитовском районе, «Нижнее Заречье», озеро Глубокое, озеро Большое Лебяжье в Кировском районе, а также «Комсомольский» в Дербышках. Места отдыха у воды организуются на озёрах Изумрудном, Малом Лебяжьем и в парке Победы», — говорится в сообщении мэрии.

Там также уточнили, что поручено заключить контракты на содержание и организацию работы спасательных и медицинских пунктов, обследование пляжей, в том числе водолазное, а также на первичное проведение анализов воды и почвы перед открытием пляжей.

Ранее в Казани рассказали об организации летних мероприятий для детей.