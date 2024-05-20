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В Казани рассказали об организации летних мероприятий для детей

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Председатель комитета по делам детей и молодёжи исполкома Казани Алия Загидуллина сообщила, что этим летом на каникулы уйдут более 170 тыс. детей.
В Казани рассказали об организации летних мероприятий для детей
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает «Реальное время».

В рамках проекта «Лето во дворах» в парках и скверах Казани для детей организуют занятия и мастер-классы. Всего в городе планируется организовать не менее пяти площадок для проведения таких мероприятий.

Кроме того, в городе планируется открыть девять лагерей, где смогут отдохнуть 15 123 ребёнка, отметила Загидуллина.

«Все нуждающиеся дети получат бесплатные путёвки», — добавила она.

Ранее сообщалось, что в Тюменской области организовали горячую линию по вопросам детского отдыха, качества и безопасности детских товаров.

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