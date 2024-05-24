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На День города в Кирове пройдёт около 100 мероприятий

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На юбилей города в Кирове состоится около 100 мероприятий.
На День города в Кирове пройдёт около 100 мероприятий
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает «Российская газета».

12 июня Кирову исполняется 650 лет. В городе пройдёт торжественное шествие, в котором примут участие представители крупнейших предприятий.

На Театральной площади состоится шоу «Богатырские игры Вятки», на котором силачи покажут свои умения.

Также на разных площадках в городе выступят музыканты, в числе которых группы «Стрелки» и «Краски», «Иванушки International» и Юлианна Караулова.

Ранее сообщалось, что в Йошкар-Оле пройдёт фестиваль исторической реконструкции «Наследие».

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