На День города в Кирове пройдёт около 100 мероприятий
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Об этом сообщает «Российская газета».
12 июня Кирову исполняется 650 лет. В городе пройдёт торжественное шествие, в котором примут участие представители крупнейших предприятий.
На Театральной площади состоится шоу «Богатырские игры Вятки», на котором силачи покажут свои умения.
Также на разных площадках в городе выступят музыканты, в числе которых группы «Стрелки» и «Краски», «Иванушки International» и Юлианна Караулова.
Ранее сообщалось, что в Йошкар-Оле пройдёт фестиваль исторической реконструкции «Наследие».