На День города в Кирове пройдёт около 100 мероприятий

На юбилей города в Кирове состоится около 100 мероприятий.

Об этом сообщает «Российская газета».

12 июня Кирову исполняется 650 лет. В городе пройдёт торжественное шествие, в котором примут участие представители крупнейших предприятий.

На Театральной площади состоится шоу «Богатырские игры Вятки», на котором силачи покажут свои умения.

Также на разных площадках в городе выступят музыканты, в числе которых группы «Стрелки» и «Краски», «Иванушки International» и Юлианна Караулова.

Ранее сообщалось, что в Йошкар-Оле пройдёт фестиваль исторической реконструкции «Наследие».