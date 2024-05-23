Косметолог Иванова рассказала об особенностях ухода за кожей с родинками
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«Так, например, летом, в период наивысшей солнечной активности, в обязательном порядке стоит завершать уход нанесением солнцезащитного средства с высоким уровнем SPF», — заявила она в беседе с «Газетой.Ru».
По её словам, желательно не находиться под прямыми солнечными лучами с 11:00 до 16:00.
«На открытые участки тела необходимо наносить солнцезащитное средство за 30 минут до выхода на улицу. Обновлять его нужно каждые два часа и после купания», — уточнила косметолог.
Кроме того, она рекомендовала носить солнцезащитные очки.
Ранее врач — дерматолог-косметолог Ксения Абрамова рассказала женщинам, как ухаживать за кожей во время отпуска.