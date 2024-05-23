Косметолог Иванова рассказала об особенностях ухода за кожей с родинками

Врач-косметолог бьюти-пространства Faceology Маргарита Иванова дала советы по уходу за кожей с родинками в летний период.

«Так, например, летом, в период наивысшей солнечной активности, в обязательном порядке стоит завершать уход нанесением солнцезащитного средства с высоким уровнем SPF», — заявила она в беседе с «Газетой.Ru».

По её словам, желательно не находиться под прямыми солнечными лучами с 11:00 до 16:00.

«На открытые участки тела необходимо наносить солнцезащитное средство за 30 минут до выхода на улицу. Обновлять его нужно каждые два часа и после купания», — уточнила косметолог.

Кроме того, она рекомендовала носить солнцезащитные очки.

Ранее врач — дерматолог-косметолог Ксения Абрамова рассказала женщинам, как ухаживать за кожей во время отпуска.