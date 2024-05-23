Школьники выступят на сцене Пермского театра оперы

Школьники — лауреаты краевого конкурса исполнителей инструментальных концертов выступят на сцене Пермского театра оперы и балета.

Об этом сообщает URA.RU.

«Юные музыканты — лауреаты краевого конкурса исполнителей инструментальных концертов 2024 года — выступят на сцене Пермского театра оперы и балета вместе с симфоническим оркестром театра под управлением дирижёра Валерия Платонова. Это учащиеся музыкальных школ и школ искусств», — сказано в сообщении Министерства культуры региона.

Концерт состоится 1 июня. На сцене прозвучат сочинения Антонио Вивальди, Иоганна Себастьяна Баха, Сергея Рахманинова, Феликса Мендельсона-Бартольди и других композиторов.

Ранее сообщалось, что в финал национального конкурса Минкультуры вышли три музея из Пермского края.