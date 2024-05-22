В Татарстане определили даты проведения традиционных праздников народов республики

В Министерстве культуры Татарстана определили даты проведения традиционных праздников народов республики.

Об этом сообщает ГТРК «Татарстан» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

В частности, 15 июня в селе Большая Шия Мамадышского района пройдёт республиканский праздник марийской культуры «Семык», а в деревне Енабердино Менделеевского района 29 июня состоится праздник удмуртской культуры «Гырон быдтон».

Ранее сообщалось, что в столичном Гостином Дворе 20—23 июня пройдёт ХIII Московский международный фестиваль искусств «Традиции и современность».