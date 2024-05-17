Синоптик Шувалов спрогнозировал облачную погоду в начале недели в Петербурге

Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов рассказал о погоде в Санкт-Петербурге на следующей неделе.

В беседе с Петербург2 эксперт отметил, что если в предстоящие выходные будет солнечно и тепло, до +22...+24 °С, то в понедельник, 20 мая, погода начнёт портиться. Будет облачно, ожидается небольшой дождь.

Температура воздуха составит +19...+21 °С. Со вторника небо прояснится, вновь выглянет солнце.

Ранее синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин в беседе с RT рассказал о погоде в Московском регионе в выходные дни.