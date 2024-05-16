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Нутрициолог Николаева заявила о важности физнагрузки для похудения

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Нутрициолог Александра Николаева рассказала о важности физических нагрузок для эффективного похудения.
Нутрициолог Николаева заявила о важности физнагрузки для похудения
  • Gettyimages.ru

«Я не говорю об интенсивных тренировках или ежедневной пробежке, хотя это было бы здорово. Но элементарные ежедневные 10—15 минут зарядки очень помогут», — сказала эксперт в беседе с Петербург2.

Как отметила специалист, необязательно выполнять какие-то спортивные упражнения. Достаточно просто танцевать, прыгать и двигаться в течение 15 минут под любимую музыку.

Также, по словам Николаевой, необходимо соблюдать гигиену сна, питьевой режим и придерживаться здорового питания. Следует исключить из рациона рафинированные сахара, колбасные продукты, чипсы.

«Важно есть и рыбу, и мясо, и птицу, различные субпродукты. Всё это богато различными минералами, элементами и витаминами», — заключила нутрициолог.

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