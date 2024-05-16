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Собянин рассказал об эковолонтёрстве в столичных школах и колледжах

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Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в московских школах ежегодно проходит около 500 мероприятий, посвящённых защите окружающей среды.

Одно из наиболее массовых и популярных — осенний интеллектуальный квест «Эко-марафон», который старшеклассники проводят для детей младшего возраста, рассказал мэр в своём личном блоге.

В этом году около 4 тыс. участников мероприятия решали загадки о природных явлениях, экологические задачи и ребусы, а также организовали сбор пластиковых отходов для переработки.

Кроме того, почти 3 тыс. детей участвовали в акции «Щётка, сдавайся!» по сбору использованных зубных щёток. Ещё 1,5 тыс. учащихся присоединились к акции «С заботой о пернатых друзьях».

Также, по словам Собянина, ученики школы № 2120 не первый год помогают Московскому зоопарку, а зооволонтёры из колледжа связи № 54 оказывают содействие приютам для бездомных животных.

Ранее в пресс-службе столичного комитета общественных связей и молодёжной политики рассказали, как стать эковолонтёром.

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