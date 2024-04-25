В Москве рассказали, как стать эковолонтёром

В пресс-службе столичного комитета общественных связей и молодёжной политики рассказали, как стать эковолонтёром.

Об этом сообщает «Вечерняя Москва» со ссылкой на портал мэра и правительства.

«В команде «Мосволонтёра» уже более 20,2 тыс. добровольцев-экологов. Это одно из самых популярных направлений помощи у москвичей. В сообществе единомышленников горожане сами становятся соорганизаторами экологических акций, помогают приумножать зелёный капитал столицы и развивать экологическую инфраструктуру», — заявил директор ресурсного центра Александр Левит.

Стать волонтёрами могут жители столицы старше 14 лет. На сайте «Мосволонтёра» нужно выбрать заинтересовавшее событие и отправить заявку.

Ранее сообщалось,что образовательные программы «ЭкоХод» прошли для 200 тыс. детей с 2021 года.