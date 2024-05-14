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Синоптик Ильин рассказал о потеплении в Москве до +21 °С

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Анастасия Белоусова
Синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин в беседе с RT рассказал о погоде в Московском регионе в ближайшие дни.
Синоптик Ильин рассказал о потеплении в Москве до +21 °С
  • globallookpress.com
  • © Belkin Alexey/news.ru

«Погода большую часть недели будет определяться антициклоном. Установится малооблачная погода с минимумом осадков, даже можно сказать без осадков. Дождей стоит ждать к концу недели, к пятнице. Что касается температуры, то с каждым днём на 1-2 °С градуса будет теплее», — сказал он.

Синоптик уточнил, что по северу Европейской территории России с Баренцово моря пойдёт северо-атлантический циклон.

«Он перекроет доступ арктическому воздуху сюда к нам, чтобы нам немного прибавить тепла. К выходным стоит ждать +16...+21 °С», — добавил Ильин.

Ранее руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов высказался о холодной погоде в ряде регионов России в мае.

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