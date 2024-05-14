Ливни и сильный ветер грозят нарушить жизнеобеспечение трёх регионов СКФО

Жизнеобеспечение трёх регионов Северо-Кавказского федерального округа могут нарушить ливни с градом и ветер порывами до 25 м/с.

Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на МЧС России.

Отмечается, что 14 мая есть вероятность возникновения ЧС, связанных с нарушением работы систем жизнеобеспечения населения, порывами линий связи и электропередач, затруднением движения транспорта в Северо-Кавказском федеральном округе на территории Северной Осетии-Алании, Ингушетии и Чечни.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в беседе с RT рассказал о погоде в столице на предстоящей неделе.