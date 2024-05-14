Ливни и сильный ветер грозят нарушить жизнеобеспечение трёх регионов СКФО
Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на МЧС России.
Отмечается, что 14 мая есть вероятность возникновения ЧС, связанных с нарушением работы систем жизнеобеспечения населения, порывами линий связи и электропередач, затруднением движения транспорта в Северо-Кавказском федеральном округе на территории Северной Осетии-Алании, Ингушетии и Чечни.
Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в беседе с RT рассказал о погоде в столице на предстоящей неделе.