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Ливни и сильный ветер грозят нарушить жизнеобеспечение трёх регионов СКФО

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Жизнеобеспечение трёх регионов Северо-Кавказского федерального округа могут нарушить ливни с градом и ветер порывами до 25 м/с.

Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на МЧС России.

Отмечается, что 14 мая есть вероятность возникновения ЧС, связанных с нарушением работы систем жизнеобеспечения населения, порывами линий связи и электропередач, затруднением движения транспорта в Северо-Кавказском федеральном округе на территории Северной Осетии-Алании, Ингушетии и Чечни.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в беседе с RT рассказал о погоде в столице на предстоящей неделе.

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