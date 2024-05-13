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«Разговоры о важном» посвятили 225-летнему юбилею Александра Пушкина

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Темой очередных «Разговоров о важном» стала 225-летняя годовщина со дня рождения русского поэта и писателя А.С. Пушкина. Впечатлениями о своём первом знакомстве с его творчеством поделился российский актёр Михаил Боярский.

Он подчеркнул, что творчество Пушкина приобщает читателя к культурным ценностям и богатству русского языка, пишет газета «Взгляд».

В ходе урока «Русский язык. Великий и могучий. 225 лет со дня рождения Пушкина» ученики первого и второго классов приняли участие в игре «Путешествие по Лукоморью», а учащиеся 5—11-х классов проверили свои знания фразеологизмов, выполняя задания «Скажи выразительно».

Ранее сообщалось, что в библиотеке Московской электронной школы (МЭШ) появилась рубрика «Звёзды читают стихи».

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