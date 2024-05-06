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Эндокринолог Фролова рассказала, как не набрать вес после пасхального стола

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Врач-эндокринолог клиники «Будь Здоров» на Фрунзенской Татьяна Фролова рассказала, как не набрать вес после пасхального стола. По её словам, важно не пропускать завтрак, обед и ужин.
Эндокринолог Фролова рассказала, как не набрать вес после пасхального стола
  • РИА Новости

«В целом, если вы точно знаете, что не сможете остановиться на одном кусочке кулича с чаем, то тогда можно уменьшить количество медленных углеводов в тарелке, заменив их быстрыми из кулича. Не забываем прислушиваться к своему организму: стараемся приходить к приёму пищи с умеренным чувством голода, а выходить с лёгким или умеренным ощущением сытости», — заявила она в беседе с «Газетой.Ru».

Как отметила Фролова, если норма суточной калорийности была существенно превышена, то «отрабатывать» не стоит, поскольку это может привести к ещё большему перееданию в дальнейшем.

Ранее семейный психолог Наталья Панфилова в беседе с НСН рассказала, как неудобный рабочий график может отразиться на здоровье.

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