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На выставке «Россия» отметили 100-летие со дня рождения Виктора Астафьева

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На выставке-форуме «Россия» на ВДНХ отметили 100-летие со дня рождения писателя Виктора Астафьева.
На выставке «Россия» отметили 100-летие со дня рождения Виктора Астафьева
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Вслух.ру».

Программа включала лекции, мастер-классы, кинопоказ, а также встречи с известными деятелями, среди которых актёр Борис Галкин и кинооператор и публицист Анатолий Заболоцкий.

Зрителям представили документальный фильм «Виктор Астафьев. Весёлый солдат». Также посетители могли освоить плетение из соломы — традиционный промысел Красноярского края, где родился писатель.

Ранее сообщалось, что более 5 тыс. человек стали участниками шествия под лозунгом «Май! Труд крут!» на международной выставке «Россия».

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