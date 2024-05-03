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Нарколог Шуров рассказал о причинах тяги к кофе по утрам

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Психиатр-нарколог Василий Шуров рассказал, почему некоторым людям по утрам хочется кофе.
Нарколог Шуров рассказал о причинах тяги к кофе по утрам
  • Gettyimages.ru

«Давайте, в принципе, рассмотрим, как действует кофеин: его молекулы блокируют аденозиновые рецепторы в мозге, что снимает чувство усталости у человека. Если людям с утра нужен кофе, можно предположить, что они неполноценно отдыхали и не выспались», — заявил он в беседе с Общественной Службой Новостей.

По его словам, вторая причина — кофе является частью утреннего ритуала пробуждения.

«Однако это лишь самовнушение, ведь кофе является достаточно слабым психостимулятором», — отметил Шуров.

Как добавил эксперт, когда действие кофеина проходит, активность снижается ещё сильнее, и человеку нужно либо дольше отдыхать, либо снова пить кофе.

Ранее семейный психолог Наталья Панфилова в беседе с НСН рассказала, как неудобный рабочий график может отразиться на здоровье.

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