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«Весеннюю перезагрузку» в Подмосковье посетили более 23 тысяч человек

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В Московской области мероприятие «Весенняя перезагрузка» посетили более 23 тыс. человек.
«Весеннюю перезагрузку» в Подмосковье посетили более 23 тысяч человек
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня» со ссылкой на региональное Министерство культуры и туризма.

Как отметили в ведомстве, акция прошла 27 апреля в 90 парках области.

Участники провели уборку парковых территорий, сбор макулатуры, высадку деревьев и кустарников.

Кроме того, для жителей провели музыкальный концерт «Зелёная весна» и акцию «ПаркАрт».

Ранее сообщалось, что в подмосковных лесах оборудовали около 1,2 тыс. мест отдыха.

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