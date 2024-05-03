«Весеннюю перезагрузку» в Подмосковье посетили более 23 тысяч человек
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Об этом сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня» со ссылкой на региональное Министерство культуры и туризма.
Как отметили в ведомстве, акция прошла 27 апреля в 90 парках области.
Участники провели уборку парковых территорий, сбор макулатуры, высадку деревьев и кустарников.
Кроме того, для жителей провели музыкальный концерт «Зелёная весна» и акцию «ПаркАрт».
Ранее сообщалось, что в подмосковных лесах оборудовали около 1,2 тыс. мест отдыха.