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Ветеринар Ермолов посоветовал осматривать собак после прогулки

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Ветеринар Ян Ермолов рекомендовал осматривать собак после прогулки.
Ветеринар Ермолов посоветовал осматривать собак после прогулки
  • Gettyimages.ru

«Осматривать собаку нужно. Клещей в этом году достаточно много», — заявил он в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

По его словам, при обнаружении клеща для проявления бабезиоза критичны первые трое суток.

«Если сняли с питомца присосавшегося клеща, надо за ним понаблюдать три дня. Если всё хорошо, ничего не поменялось, значит, беда миновала», — пояснил Ермолов.

Он добавил, что если наблюдается выраженное повышение температуры, отсутствие аппетита и так далее, то это повод срочно обратиться в клинику.

Ранее ветеринар Евгений Цыпленков в беседе с RT рассказал, что нужно делать, если собаку укусил клещ.

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