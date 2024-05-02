Ветеринар Ермолов посоветовал осматривать собак после прогулки

Ветеринар Ян Ермолов рекомендовал осматривать собак после прогулки.

«Осматривать собаку нужно. Клещей в этом году достаточно много», — заявил он в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

По его словам, при обнаружении клеща для проявления бабезиоза критичны первые трое суток.

«Если сняли с питомца присосавшегося клеща, надо за ним понаблюдать три дня. Если всё хорошо, ничего не поменялось, значит, беда миновала», — пояснил Ермолов.

Он добавил, что если наблюдается выраженное повышение температуры, отсутствие аппетита и так далее, то это повод срочно обратиться в клинику.

Ранее ветеринар Евгений Цыпленков в беседе с RT рассказал, что нужно делать, если собаку укусил клещ.