Шеф-повар Малышев рассказал о видах куличей

Шеф-повар Григорий Малышев рассказал, какие виды куличей существуют в настоящее время.

«Сейчас продаётся огромное множество различных куличей к Пасхе. Какие-то пожирнее, повоздушней, какие-то более лёгкие. Муку разную используют, или вовсе заменяют её на овсянку и прочее. Плюс, конечно, мода подталкивает нас готовить более полезную и нежирную пищу. Пасхальный кулич тоже можно сделать таким», — заявил он в беседе с газетой «Взгляд».

По его словам, одним из трендов стали куличи с жидкой начинкой, например, с ореховым кремом или свежими либо замороженными ягодами.

Ранее сообщалось, что специалисты платформы фискальных данных «Такском» подсчитали индекс кулича. Результаты исследования имеются в распоряжении RT.