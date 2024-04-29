Умер британский писатель Кристофер Сэнсом

Британский писатель Кристофер Джон Сэнсом умер в возрасте 71 года.

Об этом сообщило издательство Pan Macmillan, публикующее произведения Сэнсома.

«Мы безмерно опечалены известием о смерти Криса. Быть его издателями с самого начала его литературного пути было для нас огромной честью и удовольствием», — заявила управляющий директор Pan Macmillan Люси Хейл.

Уточняется, что Сэнсом умер 27 апреля, однако об этом было объявлено только 29 апреля.

Больше всего писатель был известен своими историческими детективами из эпохи короля Англии Генриха VIII.

Ранее сообщалось, что британский писатель-фантаст Кристофер Прист, автор романа «Престиж», экранизированного в 2006 году режиссёром Кристофером Ноланом, умер в возрасте 80 лет.