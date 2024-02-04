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Умер автор романа «Престиж» Кристофер Прист

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Британский писатель-фантаст Кристофер Прист, автор романа «Престиж», экранизированного в 2006 году режиссёром Кристофером Ноланом, умер в возрасте 80 лет.

Об этом на своём сайте сообщила его спутница, писательница Нина Аллан.

«Мой любимый Крис ушёл из жизни сегодня вечером. Он ушёл мирно и был окружен любовью», — говорится в сообщении.

Ранее скончался звезда фильмов «Рокки» Карл Уэзерс. 

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