Гастроэнтеролог Кашух посоветовала не сочетать яйца с сыром и ветчиной
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«В день рекомендуется употреблять не более одного-двух яиц. Если у человека повышен холестерин, то стоит ограничиться только яичными белками», — заявила эксперт в беседе с Life.ru.
Как отметила специалист, в желтках как раз содержится большое количество этого вещества.
По словам диетолога, в состав яиц входят аминокислоты, лецитин, витамин D, кальций и фосфор.
Наиболее диетические блюда — это яйца всмятку и сваренные без скорлупы в едва кипящей воде.
Дополнить их можно зеленью, капустой, сладким перцем, огурцом, сельдереем и шпинатом.
Ранее диетолог Маргарита Королёва в беседе с НСН заявила о важности разнообразного питания во время поста.