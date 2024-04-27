Гастроэнтеролог Кашух посоветовала не сочетать яйца с сыром и ветчиной

Гастроэнтеролог, кандидат медицинских наук, врач — эксперт лаборатории «Гемотест» Екатерина Кашух рекомендовала не сочетать яйца с сыром, ветчиной или мясом.

«В день рекомендуется употреблять не более одного-двух яиц. Если у человека повышен холестерин, то стоит ограничиться только яичными белками», — заявила эксперт в беседе с Life.ru.

Как отметила специалист, в желтках как раз содержится большое количество этого вещества.

По словам диетолога, в состав яиц входят аминокислоты, лецитин, витамин D, кальций и фосфор.

Наиболее диетические блюда — это яйца всмятку и сваренные без скорлупы в едва кипящей воде.

Дополнить их можно зеленью, капустой, сладким перцем, огурцом, сельдереем и шпинатом.

Ранее диетолог Маргарита Королёва в беседе с НСН заявила о важности разнообразного питания во время поста.