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Гастроэнтеролог Кашух посоветовала не сочетать яйца с сыром и ветчиной

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Гастроэнтеролог, кандидат медицинских наук, врач — эксперт лаборатории «Гемотест» Екатерина Кашух рекомендовала не сочетать яйца с сыром, ветчиной или мясом.
Гастроэнтеролог Кашух посоветовала не сочетать яйца с сыром и ветчиной
  • Gettyimages.ru

«В день рекомендуется употреблять не более одного-двух яиц. Если у человека повышен холестерин, то стоит ограничиться только яичными белками», — заявила эксперт в беседе с Life.ru.

Как отметила специалист, в желтках как раз содержится большое количество этого вещества.

По словам диетолога, в состав яиц входят аминокислоты, лецитин, витамин D, кальций и фосфор.

Наиболее диетические блюда — это яйца всмятку и сваренные без скорлупы в едва кипящей воде.

Дополнить их можно зеленью, капустой, сладким перцем, огурцом, сельдереем и шпинатом.

Ранее диетолог Маргарита Королёва в беседе с НСН заявила о важности разнообразного питания во время поста.

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