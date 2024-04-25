Эндокринолог Хайкина посоветовала убрать белый хлеб из детского рациона
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Быстрые углеводы, которые в них содержатся, не несут питательной ценности, быстро насыщают, но и так же быстро возвращается чувство голода, заявила эксперт в беседе с «Газетой.Ru».
Как отметила специалист, даже в бутербродах лучше отказаться от белого хлеба в пользу цельнозернового.
«Выбирайте для школьного ланча продукты, богатые сложными углеводами, белками и полезными жирами, такие как орехи, свежие фрукты, овощи, цельнозерновой хлеб и натуральные йогурты. Это поможет вашему ребёнку оставаться сытым и сконцентрированным на протяжении всего учебного дня», — заключила эндокринолог.
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