Эндокринолог Хайкина посоветовала убрать белый хлеб из детского рациона

Детский эндокринолог «СМ-Клиника» Дарья Хайкина рекомендовала исключить белый хлеб и булочки из детского рациона.

Быстрые углеводы, которые в них содержатся, не несут питательной ценности, быстро насыщают, но и так же быстро возвращается чувство голода, заявила эксперт в беседе с «Газетой.Ru».

Как отметила специалист, даже в бутербродах лучше отказаться от белого хлеба в пользу цельнозернового.

«Выбирайте для школьного ланча продукты, богатые сложными углеводами, белками и полезными жирами, такие как орехи, свежие фрукты, овощи, цельнозерновой хлеб и натуральные йогурты. Это поможет вашему ребёнку оставаться сытым и сконцентрированным на протяжении всего учебного дня», — заключила эндокринолог.

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