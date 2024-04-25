Специалист Лялина посоветовала не запивать шашлык газировкой
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Шашлык из мяса или рыбы содержит белок, который лучше всего сочетается с овощами, заявила эксперт в беседе с Life.ru.
Как отметила специалист, чтобы не переесть на пикнике, следует есть медленно и осознанно, пить воду перед едой, не запивать еду газировкой, планировать приёмы пищи и больше двигаться.
«Если вы уже переели и чувствуете тяжесть и вздутие, то некоторые натуральные препараты, к примеру растительные чаи с пищеварительными травами (мелисса, ромашка, мята), могут помочь уменьшить неприятные ощущения в животе», — заключила Лялина.
Ранее диетолог Маргарита Королёва в беседе с НСН заявила о важности разнообразного питания во время поста.