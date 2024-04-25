Специалист Лялина посоветовала не запивать шашлык газировкой

И. о. декана факультета естественных наук Государственного университета просвещения Ирина Лялина рекомендовала не запивать шашлык газировкой, чтобы избежать переедания.

Шашлык из мяса или рыбы содержит белок, который лучше всего сочетается с овощами, заявила эксперт в беседе с Life.ru.

Как отметила специалист, чтобы не переесть на пикнике, следует есть медленно и осознанно, пить воду перед едой, не запивать еду газировкой, планировать приёмы пищи и больше двигаться.

«Если вы уже переели и чувствуете тяжесть и вздутие, то некоторые натуральные препараты, к примеру растительные чаи с пищеварительными травами (мелисса, ромашка, мята), могут помочь уменьшить неприятные ощущения в животе», — заключила Лялина.

Ранее диетолог Маргарита Королёва в беседе с НСН заявила о важности разнообразного питания во время поста.