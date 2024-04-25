RT в Telegram
Подпишись

Специалист Лялина посоветовала не запивать шашлык газировкой

Короткая ссылка
И. о. декана факультета естественных наук Государственного университета просвещения Ирина Лялина рекомендовала не запивать шашлык газировкой, чтобы избежать переедания.
Специалист Лялина посоветовала не запивать шашлык газировкой
  • Gettyimages.ru
  • © Rattankun Thongbun

Шашлык из мяса или рыбы содержит белок, который лучше всего сочетается с овощами, заявила эксперт в беседе с Life.ru.

Как отметила специалист, чтобы не переесть на пикнике, следует есть медленно и осознанно, пить воду перед едой, не запивать еду газировкой, планировать приёмы пищи и больше двигаться.

«Если вы уже переели и чувствуете тяжесть и вздутие, то некоторые натуральные препараты, к примеру растительные чаи с пищеварительными травами (мелисса, ромашка, мята), могут помочь уменьшить неприятные ощущения в животе», — заключила Лялина.

Ранее диетолог Маргарита Королёва в беседе с НСН заявила о важности разнообразного питания во время поста.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить