Кинолог Голубев назвал особенности работы собак-поводырей

Президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев рассказал подробности о работе собак-поводырей.

«Нужно понимать, что такие собаки не просто компаньоны, они меняют жизнь человека в лучшую сторону», — заявил эксперт в беседе с РИАМО.

Как отметил специалист, стать поводырями могут не все собаки.

Щенки проходят тщательный отбор, после которого проходят специальное обучение в учебно-кинологическом центре.

Далее незрячий человек должен обучиться управлению собакой. Этот процесс занимает около полутора лет.

Собака обучается водить слепого по заранее изученному маршруту, предупреждая о препятствиях на пути. Питомцы знают каждый маршрут, который состоит из ряда ориентиров.

Эти промежуточные точки помогают незрячему человеку ориентироваться.

Ранее президент Союза кинологических организаций России Владимир Уражевский рекомендовал прививать собак от аденовируса с наступлением весны.