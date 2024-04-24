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Нутрициолог Тиханычева рассказала о причинах тяги к кислому и жирному

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Нутрициолог, специалист по аюрведе Жанна Тиханычева назвала причины тяги к кислой и жирной еде.
Нутрициолог Тиханычева рассказала о причинах тяги к кислому и жирному
  • Gettyimages.ru

«Если вам хочется кислых продуктов, то это может говорить о низкой кислотности желудочного сока или нехватке витамина С», — заявила эксперт в беседе с Life.ru.

Как отметила специалист, в таком случае в рацион стоит добавить цитрусовые, болгарский перец, квашеную капусту.

Желание есть жирную пищу, по словам Тиханычевой, говорит о нехватке жирорастворимых витаминов А, Е, D и К, а также омега-3 жирных кислот.

Ранее диетолог Маргарита Королёва в беседе с НСН заявила о важности разнообразного питания во время поста.

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