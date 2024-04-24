Нутрициолог Ларионова рассказала о важности завтрака

Нутрициолог Екатерина Ларионова рекомендовала завтракать в первые два часа после пробуждения.

«Это самый важный приём пищи, и его никак нельзя пропускать», — заявила эксперт в беседе с Life.ru.

Как отметила специалист, пропуски завтрака могут привести к перееданию в течение дня в среднем на 150—300 ккал.

Ларионова рекомендовала есть на завтрак яйца, мясо птицы, рыбу и морепродукты как источник белка с невысокой калорийностью.

Как она уточнила, красная рыба, авокадо, орехи и цельнозерновой хлеб дадут чувство сытости, а энергии хватит до следующего приёма пищи.

Ранее диетолог Маргарита Королёва в беседе с НСН заявила о важности разнообразного питания во время поста.