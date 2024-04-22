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Специалист Прокофьев рассказал о признаках качественного мармелада

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Историк кулинарии Антон Прокофьев назвал признаки качественного мармелада.
Специалист Прокофьев рассказал о признаках качественного мармелада
  • Gettyimages.ru

«Самый натуральный мармелад — это пластовой, когда вываренное, протёртое фруктовое пюре с большим содержанием пектина выливается в форму», — заявил эксперт в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

Как отметил специалист, в настоящее время пектин редко используется в кондитерской индустрии из-за своей себестоимости.

«Мармелад должен быть сухой. При этом не должен быть жёстким. Обязательно смотрим на состав. Если там присутствует плодово-ягодное пюре, пектин, если указано, что усилители вкуса идентичны натуральным, то это приемлемо», — заключил эксперт.

Ранее врач-эндокринолог Видновской КБ Минздрава Московской области Мария Калошина рекомендовала заменить часть сладостей в своём рационе на менее калорийные продукты.

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