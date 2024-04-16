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Врач Калошина посоветовала заменить часть сладостей на менее калорийные продукты

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Врач-эндокринолог Видновской КБ Минздрава Московской области Мария Калошина рекомендовала заменить часть сладостей в своём рационе на менее калорийные продукты.
Врач Калошина посоветовала заменить часть сладостей на менее калорийные продукты
  • Gettyimages.ru

«Сладости по своему химическому значению — это зачастую простые (быстро всасывающиеся) углеводы. Эти углеводы человек стремится получить тогда, когда ему очень срочно нужна глюкоза, а включённый механизм стрессовой реакции адаптации на происходящие события заставляет весь организм насытить головной мозг глюкозой», — заявила она в беседе с Общественной Службой Новостей.

По её словам, сладости имеют высокую энергетическую ценность, поэтому прежде всего стоит заменить хотя бы их часть, например на фрукты.

Также желательно снизить долю потребления скрытых сахаров, которые содержатся в йогуртах с добавками, сладких напитках, «быстрых» завтраках.

«Десерт лучше оставить в виде одного приёма пищи в день. Пусть это будет самое любимое сладкое, но всего лишь раз за день», — добавила Калошина.

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