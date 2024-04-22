Нутрициолог Тиханычева объяснила причины тяги к солёному

Нутрициолог Жанна Тиханычева объяснила причины тяги к солёному.

«Часто тяга к солёному ассоциируется с беременностью — это связано с токсикозом. Соль, а также содержащиеся в ней электролиты помогают матери восстановить водный и минерально-щелочной баланс. Однако у этого явления могут быть и другие причины», — заявила она в беседе с Life.ru.

По её словам, такое состояние может возникнуть из-за хронической усталости, поскольку в состоянии постоянного стресса организм быстро истощается.

Ещё одна возможная причина — обезвоживание.

Ранее диетолог Маргарита Королёва в беседе с НСН заявила о важности разнообразного питания во время поста.