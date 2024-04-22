На фасадах в Петербурге появятся световые проекции в честь 125-летия со дня рождения Набокова

Фасады домов на Васильевском острове и Петроградской стороне в Санкт-Петербурге украсят световые проекции, посвящённые 125-летию со дня рождения Владимира Набокова.

Об этом сообщает «Петербургский дневник» со ссылкой на пресс-службу Смольного.

Акция начнётся 22 апреля с 21:05. На фасадах можно будет увидеть изображения Набокова, его автографов, стихотворных строф и иллюстраций.

«Световые проекции на стенах исторических зданий, приуроченные к памятным датам, стали уже доброй традицией в Петербурге. Они выглядят гармонично в историческом центре города и создают особую атмосферу», — заявил губернатор Александр Беглов.

Ранее в Москве в рамках масштабной программы капитального ремонта привели в порядок более 20 домов, в которых расположены библиотеки.