На фасадах в Петербурге появятся световые проекции в честь 125-летия со дня рождения Набокова
- РИА Новости
Об этом сообщает «Петербургский дневник» со ссылкой на пресс-службу Смольного.
Акция начнётся 22 апреля с 21:05. На фасадах можно будет увидеть изображения Набокова, его автографов, стихотворных строф и иллюстраций.
«Световые проекции на стенах исторических зданий, приуроченные к памятным датам, стали уже доброй традицией в Петербурге. Они выглядят гармонично в историческом центре города и создают особую атмосферу», — заявил губернатор Александр Беглов.
Ранее в Москве в рамках масштабной программы капитального ремонта привели в порядок более 20 домов, в которых расположены библиотеки.