В Курганской области зафиксировали 28 ландшафтных пожаров с начала апреля
- РИА Новости
Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу регионального ГУ МЧС России.
«С начала апреля в регионе зафиксировано 28 ландшафтных пожаров. Горела трава на территориях, не попавших в зону паводка. Основной причиной пожаров стал человеческий фактор. Виновников выявляют и привлекают к ответственности», — рассказали в ведомстве.
Спасатели напомнили, что за нарушение требований пожарной безопасности предусмотрена ответственность.
Ранее сообщалось, что в Свердловской области привлекли к ответственности первых нарушителей противопожарного режима.