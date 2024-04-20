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В Курганской области зафиксировали 28 ландшафтных пожаров с начала апреля

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В Курганской области прокомментировали ситуацию с ландшафтными пожарами.
В Курганской области зафиксировали 28 ландшафтных пожаров с начала апреля
  • РИА Новости

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу регионального ГУ МЧС России.

«С начала апреля в регионе зафиксировано 28 ландшафтных пожаров. Горела трава на территориях, не попавших в зону паводка. Основной причиной пожаров стал человеческий фактор. Виновников выявляют и привлекают к ответственности», — рассказали в ведомстве.

Спасатели напомнили, что за нарушение требований пожарной безопасности предусмотрена ответственность.

Ранее сообщалось, что в Свердловской области привлекли к ответственности первых нарушителей противопожарного режима.

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