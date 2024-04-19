В Свердловской области привлекли к ответственности первых нарушителей противопожарного режима
- РИА Новости
Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на региональный Департамент информполитики.
«Патрульные группы с 12 апреля обходят прибрежные зоны, где местные жители традиционно организуют пикники, проводят обследования территорий частного сектора и дачных посёлков. Для контроля территории МЧС также активно использует квадрокоптеры», — отмечается в сообщении.
Жителям региона напомнили, что разводить костры и использовать мангалы запрещено, в некоторых муниципалитетах запрещено ходить в лес.
Ранее сообщалось, что в Челябинской области ликвидировали первые в сезоне лесные пожары.