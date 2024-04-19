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В Свердловской области привлекли к ответственности первых нарушителей противопожарного режима

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В Свердловской области привлечены к административной ответственности первые нарушители противопожарного режима. С 12 апреля в регионе работают патрульные группы.
В Свердловской области привлекли к ответственности первых нарушителей противопожарного режима
  • РИА Новости

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на региональный Департамент информполитики.

«Патрульные группы с 12 апреля обходят прибрежные зоны, где местные жители традиционно организуют пикники, проводят обследования территорий частного сектора и дачных посёлков. Для контроля территории МЧС также активно использует квадрокоптеры», — отмечается в сообщении.

Жителям региона напомнили, что разводить костры и использовать мангалы запрещено, в некоторых муниципалитетах запрещено ходить в лес.

Ранее сообщалось, что в Челябинской области ликвидировали первые в сезоне лесные пожары.

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