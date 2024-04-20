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В Татарстане откроют ещё 14 объектов культуры в рамках нацпроектов

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В Татарстане в 2024 году в рамках нацпроекта «Культура» откроют 14 объектов, заявила министр культуры республики Ирада Аюпова.
В Татарстане откроют ещё 14 объектов культуры в рамках нацпроектов
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает «Реальное время».

«Сохранение культурного достояния, обеспечение преемственности культурных традиций, поддержка профессионального искусства и всех форм творчества, культурных инноваций, обеспечивающих рост культурного потенциала общества, их трансляция во всех уголках России и за её пределами — это те ключевые точки, определяющие целевые приоритеты национального проекта», — сказала Аюпова.

В частности, планируется открыть сельские дома культуры, капитально отремонтировать детскую школу, театр и музей. Кроме того, появятся новые модульные библиотеки.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о строительстве социальных объектов в столице.

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