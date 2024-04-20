В Татарстане откроют ещё 14 объектов культуры в рамках нацпроектов
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Об этом сообщает «Реальное время».
«Сохранение культурного достояния, обеспечение преемственности культурных традиций, поддержка профессионального искусства и всех форм творчества, культурных инноваций, обеспечивающих рост культурного потенциала общества, их трансляция во всех уголках России и за её пределами — это те ключевые точки, определяющие целевые приоритеты национального проекта», — сказала Аюпова.
В частности, планируется открыть сельские дома культуры, капитально отремонтировать детскую школу, театр и музей. Кроме того, появятся новые модульные библиотеки.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о строительстве социальных объектов в столице.