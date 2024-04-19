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Косметолог Лёгкая дала рекомендации по уходу за кожей

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Врач-косметолог, дерматовенеролог Офелия Лёгкая дала рекомендации по уходу за кожей.
Косметолог Лёгкая дала рекомендации по уходу за кожей
  • Gettyimages.ru

«Процессы старения кожи у человека начинают проявляться примерно с 25 лет (а у людей с активной мимикой — даже раньше). К этому возрасту снижается активность синтеза гиалуроновой кислоты, коллагена, эластина», — заявила она в беседе с Life.ru.

По её словам, чем раньше начать ухаживать за собой, тем дольше удастся сохранять красоту и молодость. Полезными эксперт назвала лёгкие косметологические процедуры (очищение, увлажнение, питание) и профессиональный уход (химическая чистка, массаж).

Выраженный устойчивый эффект могут дать аппаратные методики, в том числе лазерная шлифовка, считает специалист. Она отметила, что часть процедур не стоит проводить весной, когда повышается солнечная активность.

Ранее пластический хирург, врач — дерматолог-косметолог Мадина Байрамукова рассказала, какие процедуры можно назвать неэффективными.

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