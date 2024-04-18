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В четырёх городах Челябинской области вводят режим НМУ

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В четырёх городах Челябинской области вводят режим неблагоприятных метеоусловий (НМУ) в ночь на пятницу, 19 апреля.
В четырёх городах Челябинской области вводят режим НМУ
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу регионального Министерства экологии.

«В Челябинске, Коркине, Карабаше, Златоусте с полуночи 19 апреля до 19:00 22 апреля ожидается режим неблагоприятных метеорологических условий. Ведётся круглосуточная работа по мониторингу за качеством воздуха», — заявили в ведомстве.

Также стало известно, что в Нижнем Тагиле с 19 апреля вводится особый противопожарный режим, передаёт tagilcity.ru со ссылкой на мэрию.

Как заявил мэр Владислав Пинаев, приняты все необходимые профилактические меры.

Ранее сообщалось, что синоптики предупредили об аномальной жаре в Курганской области.

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