В четырёх городах Челябинской области вводят режим НМУ
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Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу регионального Министерства экологии.
«В Челябинске, Коркине, Карабаше, Златоусте с полуночи 19 апреля до 19:00 22 апреля ожидается режим неблагоприятных метеорологических условий. Ведётся круглосуточная работа по мониторингу за качеством воздуха», — заявили в ведомстве.
Также стало известно, что в Нижнем Тагиле с 19 апреля вводится особый противопожарный режим, передаёт tagilcity.ru со ссылкой на мэрию.
Как заявил мэр Владислав Пинаев, приняты все необходимые профилактические меры.
Ранее сообщалось, что синоптики предупредили об аномальной жаре в Курганской области.