Синоптики предупредили об аномальной жаре в Курганской области

По данным ЦГМС Курганской области, в регионе установится аномально жаркая погода с дневными температурами до +28 °С.

Об этом информирует URA.RU.

По данным синоптиков, тепло придёт в регион 18 апреля и продержится до 22 апреля. Среднесуточная температура воздуха может превысить нормальные показатели на семь и более градусов.

Температурный пик придётся на 20 апреля.

Предшествовать такой погоде могут дожди и грозы, сопровождающиеся усилением ветра до 14—17 м/с.

Ранее руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в беседе с «Радио 1» рассказал о погоде в столичном регионе во второй половине текущей недели.