Синоптики предупредили об аномальной жаре в Курганской области
- РИА Новости
Об этом информирует URA.RU.
По данным синоптиков, тепло придёт в регион 18 апреля и продержится до 22 апреля. Среднесуточная температура воздуха может превысить нормальные показатели на семь и более градусов.
Температурный пик придётся на 20 апреля.
Предшествовать такой погоде могут дожди и грозы, сопровождающиеся усилением ветра до 14—17 м/с.
Ранее руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в беседе с «Радио 1» рассказал о погоде в столичном регионе во второй половине текущей недели.