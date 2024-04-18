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Синоптики предупредили об аномальной жаре в Курганской области

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По данным ЦГМС Курганской области, в регионе установится аномально жаркая погода с дневными температурами до +28 °С.
Синоптики предупредили об аномальной жаре в Курганской области
  • РИА Новости

Об этом информирует URA.RU.

По данным синоптиков, тепло придёт в регион 18 апреля и продержится до 22 апреля. Среднесуточная температура воздуха может превысить нормальные показатели на семь и более градусов.

Температурный пик придётся на 20 апреля.

Предшествовать такой погоде могут дожди и грозы, сопровождающиеся усилением ветра до 14—17 м/с.

Ранее руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в беседе с «Радио 1» рассказал о погоде в столичном регионе во второй половине текущей недели.

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