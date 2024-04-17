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В Удмуртии запретят рыбалку на нерестовых участках Нижнекамского водохранилища

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В Министерстве природы Удмуртии заявили о введении с 25 апреля по 5 июня запрета рыбалки на нерестовых участках Нижнекамского водохранилища.
В Удмуртии запретят рыбалку на нерестовых участках Нижнекамского водохранилища
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает udm-info.ru.

Как отметили в ведомстве, на других прудах, реках и водоёмах региона в это время можно будет рыбачить только с берега на донную или поплавочную удочку.

Также в регионе установили сроки для маломерных судов. В Нижнекамском водохранилище с впадающими в него реками — с 6 июня по 30 ноября 2024 года. Во всех водных объектах рыбохозяйственного значения — с 16 июня по 30 ноября 2024 года.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге в 11 районах города открылись сезонные точки по продаже корюшки.

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