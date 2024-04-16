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В Петербурге открыли сезонные точки по продаже корюшки

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В Санкт-Петербурге в 11 районах города открылись сезонные точки по продаже корюшки.
В Петербурге открыли сезонные точки по продаже корюшки
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает сайт kp.ru со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора по Петербургу.

«Употребление в пищу рыбы или рыбной продукции, приобретённой в неустановленных и несанкционированных для торговли местах, грозит серьёзными проблемами для здоровья человека», — заявили в ведомстве.

Торговые точки будут работать до 31 мая.

Перечень адресов размещён на сайте городского комитета имущественных отношений.

Ранее диетолог Маргарита Королёва в беседе с НСН заявила о важности разнообразного питания во время поста.

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