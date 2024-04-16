В Петербурге открыли сезонные точки по продаже корюшки
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Об этом сообщает сайт kp.ru со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора по Петербургу.
«Употребление в пищу рыбы или рыбной продукции, приобретённой в неустановленных и несанкционированных для торговли местах, грозит серьёзными проблемами для здоровья человека», — заявили в ведомстве.
Торговые точки будут работать до 31 мая.
Перечень адресов размещён на сайте городского комитета имущественных отношений.
Ранее диетолог Маргарита Королёва в беседе с НСН заявила о важности разнообразного питания во время поста.