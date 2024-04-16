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Кондитер Романова рассказала, как выбрать качественный шоколад

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Кондитер Марина Романова рассказала, как определить качественный шоколад.
Кондитер Романова рассказала, как выбрать качественный шоколад
  • Gettyimages.ru

«Достойной альтернативы какао не существует. Продукты, которые производят с какими-либо заменителями тёртого какао, нельзя назвать настоящим шоколадом», — заявила она в беседе с Life.ru.

По её словам, признаком хорошего шоколада является отсутствие сторонних добавок, например соевых продуктов, искусственных ароматизаторов и красителей.

При надломе качественный шоколад издаёт характерный хруст. Таять настоящий продукт начинает при температуре +30...+32 °С.

Тёмный и горький шоколад могут храниться до 18 месяцев, молочный — до года, белый — до шести месяцев.

Ранее диетолог Маргарита Королёва в беседе с НСН заявила о важности разнообразного питания во время поста.

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