Косметолог Чащина назвала наращивание ресниц травмирующей процедурой

Врач-косметолог Оксана Чащина заявила, что наращивание ресниц безболезненной, но довольно травмирующей процедурой.

«Корень ресницы, на которую наклеиваются искусственные, может не справиться с дополнительным весом, травмироваться и атрофироваться, что чревато выпадением и прекращением роста ресниц. Особую опасность процедура представляет для обладательниц тонких и слабых ресниц, которые чаще всего к ней и прибегают», — цитирует эксперта сайт «Аргументы и Факты».

Как отметила Чащина, составы, которые используются для приклеивания, могут вызвать аллергию, ожог кожи и конъюнктивы.

Кроме того, искусственные ресницы могут задерживать больше грязи и пыли.

«Проходить процедуру наращивания ресниц постоянно не рекомендуется. Лучше прибегать к ней только в тех случаях, когда требуется «долгоиграющая» несмываемая красота», — заключила эксперт.

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