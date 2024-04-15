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Психолог Лохматова дала советы по подготовке первого визита ребёнка в галерею

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Психолог Городского психолого-педагогического центра Департамента образования и науки Москвы Ирина Лохматова дала рекомендации, как подготовить ребёнка к первому посещению картинной галереи.
Психолог Лохматова дала советы по подготовке первого визита ребёнка в галерею
  • Gettyimages.ru

«Для первого посещения ребёнком картинной галереи достаточно одного-двух часов. Если ребёнок устал и начал капризничать, спросите: он хочет отдохнуть и продолжить осмотр или уйти?» — заявила эксперт в беседе с РИАМО.

По словам специалиста, не стоит настаивать на возвращении к просмотру, если ребёнок противится.

Как отметила специалист, посещение музеев не только расширяет кругозор, но и развивает умение анализировать, сравнивать, замечать детали.

«Музей — это хороший повод провести время с ребёнком: пообщаться, найти новые общие интересы, подискутировать о вкусе и восприятии», — заключила психолог.

Ранее психолог Городского психолого-педагогического центра Департамента образования и науки Москвы Оксана Корчагина дала рекомендации по знакомству ребёнка с театром.

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