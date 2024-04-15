Психолог Лохматова дала советы по подготовке первого визита ребёнка в галерею
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«Для первого посещения ребёнком картинной галереи достаточно одного-двух часов. Если ребёнок устал и начал капризничать, спросите: он хочет отдохнуть и продолжить осмотр или уйти?» — заявила эксперт в беседе с РИАМО.
По словам специалиста, не стоит настаивать на возвращении к просмотру, если ребёнок противится.
Как отметила специалист, посещение музеев не только расширяет кругозор, но и развивает умение анализировать, сравнивать, замечать детали.
«Музей — это хороший повод провести время с ребёнком: пообщаться, найти новые общие интересы, подискутировать о вкусе и восприятии», — заключила психолог.
Ранее психолог Городского психолого-педагогического центра Департамента образования и науки Москвы Оксана Корчагина дала рекомендации по знакомству ребёнка с театром.